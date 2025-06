Carta d’identità elettronica a Roma 2025 open day 21 e 22 giugno | orari dove e come prenotarsi

Se sei a Roma e hai bisogno di rinnovare o ottenere per la prima volta la tua carta d’identità elettronica, non perdere l’appuntamento del 21 e 22 giugno 2025. In questi giorni, gli uffici dei Municipi VI, VII e XI, oltre agli ex Pit del centro e alla sede di via Petroselli 52, saranno aperti per facilitare il rilascio e il rinnovo. Scopri come prenotarti e gli orari per non lasciarti scappare questa opportunità!

Nuovo appuntamento il 21 e 22 giugno 2025 per la carta d'identità elettronica a Roma. Aperti gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII e XI, gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

