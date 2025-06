Carrefour lascia o resta in Italia e in Brianza? Perdite e svalutazioni miliardarie | tutte le difficoltà e i numeri

Carrefour, colosso della grande distribuzione, affronta un momento di grande incertezza in Italia e in Brianza, tra perdite miliardarie e svalutazioni significative. Nelle 29 pagine della conference call dei vertici mondiali, l’Italia viene menzionata una sola volta, in un passaggio sfuggente che lascia presagire sfide e decisioni cruciali. La domanda è: il futuro di Carrefour nel nostro Paese si scriverà con cambi di rotta o con una strategia di consolidamento?

Nelle 29 pagine di trascrizioni della conference call che hanno tenuto i vertici mondiali di Carrefour il 28 maggio scorso in occasione dell’assemblea dei soci di Massy - pochi chilometri a sud di Parigi - la parola Italia è citata una sola volta. Un passaggio brevissimo nel quale si da atto che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Carrefour lascia o resta in Italia (e in Brianza)? Perdite e svalutazioni miliardarie: tutte le difficoltà e i numeri

In questa notizia si parla di: carrefour - italia - lascia - resta

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L'ombra di un possibile cambio di volto sul mercato della grande distribuzione in Italia si fa sempre più evidente: Carrefour, colosso francese, potrebbe lasciare il nostro Paese, cedendo i propri supermercati a concorrenti come Lidl, Conad ed Esselunga.

La moda passa… lo stile resta! Soprattutto se è uno stile italiano Fili di Lana: tutti i prodotti della nostra tessitura sono tessuti con filati italiani pregiati: stole, foulard, sciarpe uomo, plaid, mantelle-poncho in cashmere, lana merinos, alpaca, seta. L’occasione ide Vai su Facebook

Carrefour lascia o resta in Italia? Nei numeri (93 milioni di perdite, svalutazioni miliardarie) tutte le difficoltà ; Carrefour verso l’addio all’Italia: strategia o fallimento annunciato?; Carrefour chiude i battenti in Italia? Lidl, Conad ed Esselunga fiutano l’affare.

Carrefour lascia o resta in Italia (e in Brianza)? Perdite e svalutazioni miliardarie: tutte le difficoltà e i numeri - La casa madre tace, ma le voci di un addio si fanno insistenti: in bilico 13mila posti e centinaia di fornitori. Si legge su monzatoday.it

Carrefour potrebbe chiudere e lasciare l’Italia - Carrefour potrebbe lasciare l'Italia a causa di una crisi finanziaria: trattative in corso con Lidl, Esselunga e Conad per l'acquisizione. Lo riporta finanza.com