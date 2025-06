Caro carburanti prezzi benzina e diesel continuano a salire

In un panorama già scosso dalle tensioni internazionali, i prezzi di benzina e diesel continuano a salire vertiginosamente. Dopo settimane di stabilità precaria, il mercato dei carburanti accelera con decisione, portando i consumatori italiani verso una nuova ondata di costi alle pompe. Un aumento che non solo pesa sul portafoglio, ma anche sulla ripresa economica e quotidiana di tutti noi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le prospettive future.

(Adnkronos) – Dopo una settimana al trotto, i prezzi di benzina e gasolio partono al galoppo. A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all'Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accelerano con decisione, con il gasolio in particolare ai massimi da metà gennaio. Il riflesso sui prezzi alla pompa non si fa attendere: medie

