Carlos Augusto prima dell’Urawa | Dovremo stare attenti su Luis Henrique…

La vigilia di Inter – Urawa si fa sempre più avvincente, con i nerazzurri pronti a scendere in campo in una sfida che promette emozioni intense. Tra le voci più interessanti, quelle di Carlos Augusto, che sottolinea l’importanza di questa competizione appena inaugurata. Ma attenzione, perché prima di concentrarci sull’Urawa, bisogna tenere d’occhio Luis Henrique: il futuro può riservare sorprese. Restate con noi per tutte le ultime notizie e approfondimenti.

Anche Carlos Augusto tra i giocatori dell’Inter intervistati prima della sfida all’Urawa. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport nel nostro articolo. Vigilia di Inter – Urawa Red Diamonds in casa nerazzurra. Presenti all’allenamento odierno alcuni inviati de La Gazzetta dello Sport, che hanno intervistato vari tesserati meneghini. Di seguito le parole di Carlos Augusto. MONDIALE PER CLUB – «È una competizione nuova ed è importante per tutti, si vede la forza delle squadre argentine e brasiliane, ci sono stati risultati a sorpresa. Ma stavo parlando anche con Luis Henrique, siamo abituati a vedere che ci sono squadre forti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto prima dell’Urawa: «Dovremo stare attenti, su Luis Henrique…»

