Carlos Augusto | Chivu un grande allenatore Inter faremo ottime cose!

Carlos Augusto, il talento brasiliano dell’Inter, si prepara con entusiasmo alla sfida contro l’Urawa Reds nel Mondiale per Club. Con parole di fiducia e determinazione, il centrocampista si proietta verso un match che promette emozioni e grandi possibilità di successo. Dopo Benjamin Pavard, anche lui si esprime sulla grande occasione internazionale: ecco cosa ha detto prima di scendere in campo. La passione e la voglia di vincere sono il nostro motore.

Dopo Benjamin Pavard, anche Carlos Augusto si pronuncia prima di Inter-Urawa Reds Diamonds. Ecco le parole rilasciate dal centrocampista brasiliano alla vigilia del match del Mondiale per Club. SPOSTAMENTI – Inter TV intercetta Carlos Augusto sui campi di Seattle, dove l'Inter si sta preparando allo scontro con i giapponesi dell'Urawa Reds. Sugli impegni del Mondiale per Club, il brasiliano ha dichiarato: « Sono abituato a questi spostamenti, sono brasiliano le distanze sono ampie. Vero, la temperatura è cambiata rispetto alla California, ma siamo in uno straordinario campo di allenamento. Abbiamo due partite da giocare meglio e da vincere, non importa dove ».