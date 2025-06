Carlo Legrottaglie ucciso a Francavilla Fontana Camillo Giannattasio accusato dell' omicidio del carabiniere

Una tragica notizia sconvolge la Puglia: il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato brutalmente ucciso a Francavilla Fontana. L’accusa si concentra su Camillo Giannattasio, un uomo di 57 anni residente a Carosino. Questa vicenda ha scosso profondamente la comunità, sollevando interrogativi su motivazioni e responsabilità. La giustizia farà luce su questa tragedia, affinché venga fatta piena chiarezza e si possa fare il punto su un episodio così grave.

Il 57enne Camillo Giannattasio, residente a Carosino, è accusato dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, in Puglia.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Si può morire l'ultimo giorno di lavoro? È successo a Carlo Legrottaglie, Brigadiere Capo, il 12 giugno 2025, a Francavilla Fontana. Durante un...

TRAGICA SCOMPARSA CARABINIERE CARLO LEGROTTAGLIE A FRANCAVILLA FONTANA, CORDOGLIO INCAMPO (NUOVO SINDACATO CARABINIERI)

