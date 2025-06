Carlino in tour a Faenza per i 140 anni | i problemi del territorio e lo spirito romagnolo

Il Carlino in tour a Faenza celebra i 140 anni di storia, portando alla luce i problemi del territorio e lo spirito autentico della Romagna. Un'occasione unica per ascoltare, confrontarsi e condividere proposte di crescita, all’insegna di un senso di comunità forte e vivo. Dal cuore di Faenza, il nostro obiettivo è riflettere sulle sfide e le opportunità che modellano il futuro di questa terra straordinaria. Il nostro viaggio continua, perché solo insieme possiamo scrivere il prossimo capitolo.

Faenza, 20 giugno 2025 – Raccontare un territorio per aiutarlo a guardarsi dentro e a crescere. Le celebrazioni dei 140 anni del Resto del Carlino hanno fatto tappa oggi pomeriggio a Faenza ( foto ) sotto il portico di piazza della LibertĂ , nella parte prospiciente la sede della Bcc Ravennate Forlivese Imolese, dove un palco ha accolto i rappresentanti della comunitĂ locale dalla politica alle imprese, passando per le associazioni. Il nostro speciale sui 140 anni del Carlino A fare gli onori di casa il vicedirettore del giornale Valerio Baroncini che, con il presidente della Bcc Giuseppe Gambi, ha ricordato i 70 anni di vita della banca che, ha ribadito il presidente, “soffre quando il territorio soffre, ma è ben strutturata per resistere alle avversità ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carlino in tour a Faenza per i 140 anni: i problemi del territorio e lo spirito romagnolo

