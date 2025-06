Cargo | Sfrattati dal centro per far posto a speculazioni immobiliari o locali per l'aperitivo è il modello Milano

Il centro di Milano sta vivendo un cambiamento radicale, con negozi storici come Cargo costretti a lasciare i loro spazi per far posto a progetti di speculazione immobiliare e locali trendy per l’aperitivo. Un segnale di una città che sembra allontanarsi dalle sue radici, privilegiando il profitto a scapito della sua identità culturale. La domanda ora è: quanto ancora Milano saprà preservare il suo spirito autentico?

La società che fa capo a Cargo, storico negozio di mobili in stile industrial in piazza XXV Aprile a Milano, ha ricevuto l'avviso di sfratto. "L'affitto è ormai insostenibile. Milano ormai allontana la sua storia e i suoi cittadini dal centro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cargo riceve lo sfratto dal centro di Milano "per far posto speculazioni immobiliari o locali per l'aperitivo" - Il cuore pulsante di Milano si prepara a perdere uno dei suoi simboli industrial chic: Cargo, il negozio di mobili e arredo amato da molti, sta affrontando lo sfratto dal centro città.

