Caressa argomenta | PSG-Inter? Loro troppo più forti! Una cosa si poteva evitare

Fabio Caressa analizza la drammatica finale di Champions League tra PSG e Inter, un match che ha lasciato tutti senza parole. Con il suo stile lucido e coinvolgente, il commentatore evidenzia come i francesi siano troppo forti, ma sottolinea anche un aspetto che si sarebbe potuto evitare. Un’analisi approfondita che invita a riflettere sulle sfumature di uno degli incontri più discussi del calcio europeo. Ecco cosa ne pensa Caressa.

Fabio Caressa è tornato sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata con il punteggio di 5-0 per i francesi. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Fabio Caressa è intervenuto al podcast Supernova per trattare di vari temi a sfondo calcistico, compreso quello relativo alla finale persa dall’Inter contro il PSG per 0-5. Il giornalista ha così parlato sul punto: «È stata una somma di cose. Partendo dal modo in cui gioca il PSG, considerando poi il fatto che hanno 24 anni di media contro i 34 dell’Inter. I nerazzurri ci sono arrivati in una condizione fisica molto approssimativa: forse si può dire che è vero che si deve dare merito a una squadra che se la gioca in tutte le competizioni, ma magari lo si è fatto ‘troppo ‘. 🔗 Leggi su Inter-news.it