Caressa ammette | Sconfitta dell’Inter con il PSG? E’ una somma di cose ecco quali

Fabio Caressa riapre la ferita della sconfitta dell’Inter contro il PSG, analizzando le ragioni di quella delusione. Con parole sincere e approfondite, il noto commentatore sportivo rivela come una serie di fattori, tra cui lo stile di gioco del Paris e le differenze di età nei team, abbiano contribuito a quel risultato amaro. Un’analisi che invita a riflettere sui motivi di quella difficile notte europea e su come l’Inter possa rialzarsi.

Caressa riapre la ferita e torna a parlare della sconfitta dell'Inter contro il PSG: le dichiarazioni. Intervenuto nel podcast Supernova, Fabio Caressa, noto commentatore sportivo, è tornato così sulla finale di Champions League persa dall' Inter contro il PSG: LE PAROLE – «E' stata un po' una somma di cose: come gioca il Paris, poi il fatto che hanno 24 anni di media e tu ne hai 34. Sei arrivato in una condizione fisica molto approssimativa: forse si può dire che è vero che si deve dare merito a una squadra che se la gioca in tutte le competizioni, però forse troppo. Perché il derby di Coppa Italia ti porta via, pensavi di aver perso lo scudetto e poi ti seri ritrovato a potertelo rigiocare: queste cose hanno contribuito.