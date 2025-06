Carburante luce e gas alle stelle | come la guerra tra Iran e Israele sta facendo schizzare i prezzi Siamo esposti a instabilità e speculazioni

Negli ultimi giorni, alla luce dell'escalation tra Iran ed Israele, i prezzi di luce e gas in Europa stanno raggiungendo vette inattese. La guerra internazionale alimenta instabilitĂ e speculazioni che mettono a dura prova il nostro equilibrio energetico. Un quadro preoccupante, commentato in esclusiva da Marco Lupo di Utilities Dimension, che evidenzia come la nostra coperta si stia riducendo sempre di piĂą. La situazione richiede attenzione e strategie condivise per affrontare questa crisi senza precedenti.

“Non giudico le strategie politiche, ma dal punto di vista energetico l’Europa si è messa in una posizione scomoda in cui la coperta inizia ad essere molto stretta”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Marco Lupo, amministratore e direttore commerciale di Utilities dimension, delegato Assium Emilia Romagna ed esperto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Negli ultimi giorni, alla luce dell’escalation tra Iran ed Israele, i prezzi di carburanti, luce e gas sono saliti alle stelle. Gli italiani hanno giĂ toccato con mano il “costo” dell’instabilitĂ geopolitca. Abbiamo provato perciò a fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Carburante, luce e gas alle stelle: come la guerra tra Iran e Israele sta facendo schizzare i prezzi. “Siamo esposti a instabilitĂ e speculazioni”

In questa notizia si parla di: luce - stelle - iran - israele

Praia de Carnota: dove l’oceano danza con stelle di luce blu - Immagina un luogo dove l'oceano danza con stelle di luce blu, lambendo una distesa di sabbia dorata lunga sette chilometri.

NOTTE DI FUOCO: ISRAELE COLPISCE I SITI NUCLEARI IRANIANI, TENSIONE ALLE STELLE E anche questa mattina ci siamo svegliati con un’ulteriore notizia da incubo: Israele ha attaccato i siti nucleari iraniani. Un attacco preventivo su larga scala, scatta Vai su Facebook

Israele e Iran spingono i gasoli alle stelle; Prezzo gas alle stelle, supera i 38 euro: come saranno le nuove bollette; Guerra Iran: perchè gas e petrolio rischiano di schizzare alle stelle.

Guerra Israele Iran, nuovo attacco missilistico su Beer Sheva. LIVE - Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che il malfunzionamento dell'intercettore è probabilmente la causa del mancato abbattimento del missile iraniano che ha colpito stamattina Beer Sheva, nel ... Scrive tg24.sky.it

La guerra. Israele ha i conti in rosso: spende 735 milioni al giorno per colpire l'Iran - L'economia già traballante sta affrontando il periodo militare «più costoso della sua storia». Secondo msn.com