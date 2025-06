Carabinieri il maresciallo Alloni conclude il suo incarico alla guida della Stazione

Dopo un anno di dedizione e leadership, il maresciallo Marcella Alloni conclude il suo incarico alla guida della Stazione di Goro. Insediatasi nel luglio 2024 come prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo, ha lasciato un’impronta significativa nella comunità . A partire da venerdì 20 giugno, si apre una nuova pagina per la stazione, mentre si prepara il prossimo capitolo di servizio e impegno per la sicurezza locale.

