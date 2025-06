Carabiniere ucciso Giannattasio accusato di omicidio

Una tragica notte ha scosso la comunità di Francavilla Fontana, dove il brigadiere Carlo Legrottaglie ha perso la vita in un tragico conflitto. Camillo Giannattasio, accusato di aver causato questa perdita, si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda solleva interrogativi sulla legalità e sulla sicurezza, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

È stata notificata a Camillo Giannattasio, 57 anni, residente a Carosino (Taranto), un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brindisi per l' omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, avvenuto a Francavilla Fontana il 12 giugno. Giannattasio è ritenuto gravemente indiziato, in concorso con il 59enne Michele Mastropietro, morto in un conflitto a fuoco con la polizia, di omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, Giannattasio avrebbe tenuto "una condotta dimostrativa" della "condivisione dell'utilizzo della pistola" utilizzata per uccidere il militare, e detenuto altre armi clandestine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carabiniere ucciso, Giannattasio accusato di omicidio

In questa notizia si parla di: giannattasio - omicidio - carabiniere - ucciso

Omicidio carabiniere, Masteopietro era vivi quando è stato arrestato. Michele Mastropietro, ritenuto il killer del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco giovedì mattina 12 giugno, era vivo quando è stato arrestato, così come documenta Vai su Facebook

Carabiniere ucciso, Giannattasio accusato di omicidio; Inchiesta della Procura di Brindisi: Giannattasio arrestato per l'omicidio del brigadiere Legrottaglie; Carabiniere ucciso: in carcere Camillo Giannattasio per concorso in omicidio.

Carabiniere ucciso, Giannattasio accusato di omicidio - È stata notificata a Camillo Giannattasio, 57 anni, residente a Carosino (Taranto), un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brindisi per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Le ... Si legge su ansa.it

Carabiniere ucciso, carcere per il presunto complice: «Concorso in omicidio volontario» - Stamani è stata notificata questa mattina 20 giugno 2025 ed eseguita nei confronti Camillo Giannattasio, cinquantasettenne nato a San Giorgio Jonico ... Segnala msn.com