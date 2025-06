Carabiniere ucciso Giannattasio accusato di omicidio | la decisione del gip

Una tragica notizia scuote la procura di Brindisi: il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare per Camillo Giannattasio, accusato dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. La vicenda solleva interrogativi sul mondo della sicurezza e sulla lotta alla criminalità. Mentre si attendono sviluppi, resta alta l’attenzione sulla giustizia e sulla tutela di chi ogni giorno rischia la vita per proteggere la comunità.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla procura di Brindisi in merito all'omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. L'indagato, Camillo Giannattasio, è accusato anche di detenzione illecita di armi e resistenza a pubblico ufficiale.