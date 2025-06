Carabiniere ucciso Camillo Giannattasio accusato di omicidio | Ha sparato anche lui a Legrottaglie

Una svolta cruciale scuote il caso del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana. Camillo Giannattasio, 57enne incensurato di Carosino, ora accusato di omicidio e resistenza, ha sparato anche lui durante l’incidente, portando nuova tensione alle indagini. La vicenda si infittisce, aprendo uno spiraglio sulla verità dietro questa tragica notte. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Svolta nel caso del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco con due rapinatori la mattina dello scorso 12 giugno a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Camillo Giannattasio, 57enne incensurato, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Sull’uomo, di Carosino in provincia di Taranto, pendevano giĂ le accuse di detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. Secondo la procura di Brindisi, però, Giannattasio sarebbe «gravemente indiziato» di aver partecipato all’uccisione del carabiniere, in concorso con il 59enne Michele Mastropietro, morto in uno scambio di proiettili con le forze dell’ordine dopo un tentativo di fuga a piedi dei due rapinatori. 🔗 Leggi su Open.online