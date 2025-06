Capua Ucciso a 17 anni per un vassoio di sfogliatelle arrestato l’aiuto cuoco della struttura

Una tragedia sconvolge Capua: un giovane di appena 17 anni perde la vita in un drammatico episodio di violenza in cucina, scaturito da una banale disputa sul possesso di un vassoio di sfogliatelle. Un diverbio finito nel sangue tra due colleghi, che ha spezzato una giovane vita e lasciato sgomenti amici e familiari. La vicenda evidenzia la fragilità dei rapporti e l’urgenza di interventi per prevenire simili tragedie.

Un diverbio in cucina per un vassoio di sfogliatelle è degenerato in un omicidio: un 17enne gambiano, Sabally Alagie, è stato accoltellato con un paio di forbici da un collega bengalese, Pranto Hawlader, 21 anni, all'interno della cucina della "Masseria Adinolfi", a Sant'Angelo in Formis. Il fatto è accaduto domenica scorsa, mentre nella struttura si

