Caprile Juve l’agente del portiere esce allo scoperto | Elia in bianconero? Ecco qual è la verità sul suo futuro

Il futuro di Elia Caprile, promettente portiere del Cagliari, torna sotto i riflettori della Juventus, che potrebbe vederlo come sostituto di Perin. L’agente Graziano Battistini ha svelato interessanti dettagli sul suo possibile approdo in bianconero, alimentando aspettative e curiosità tra i tifosi. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per questo giovane talento e quali sono le reali possibilità di vederlo vestire la maglia della Juve.

Caprile Juve, l’agente del portiere Graziano Battistini ha parlato così dell’estremo difensore del Cagliari, accostato ai bianconeri. Il nome di Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato accostato alla Juve come possibile sostituto di Mattia Perin in caso di partenza del vice di Di Gregorio. Il suo agente, Graziano Battistini, ha parlato così a Radio Kiss Kiss del suo futuro. FUTURO CAPRILE – L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblĂą. DIRITTO DI RISCATTO A 8 MILIONI – «Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caprile Juve, l’agente del portiere esce allo scoperto: «Elia in bianconero? Ecco qual è la veritĂ sul suo futuro»

In questa notizia si parla di: juve - portiere - caprile - agente

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. NovitĂ sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

Caprile, parla l’agente: “Il Cagliari ha tempo fino al 30 giugno per riscattarlo” A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile: ? “Sto monitorando la situazione. Il presidente del Cagliari s Vai su Facebook

Buon mercoledì 18 giugno 2025 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali #sportivi nazionali (#Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport, #QS) #Juventus #Inter #FIFAClubWorldCup #FIFACWC #Calciomercato #Monterrey # Vai su X

Agente Caprile: «Elia resterà al Cagliari! Contatti con la Juventus? Posso dire che…» -; Caprile, futuro al Cagliari ma occhio alla Juve: l’agente svela i retroscena; Caprile alla Juve? La sua priorità è giocare.

Agente Caprile: «Elia resterà al Cagliari! Contatti con la Juventus? Posso dire che…» - Il riscatto da parte del Cagliari, i presunti contatti con la Juventus e tanto altro Il futuro di Elia Caprile, il promettente portier ... Riporta cagliarinews24.com

Agente Caprile: "Non ho mai parlato con nessuno della Juve, Elia ha sempre detto che la sua priorità è giocare" - Il procuratore Graziano Battistini,ha parlato del suo assistito Elia Caprile, portiere del Cagliari accostato anche alla Juventus. msn.com scrive