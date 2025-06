Capo Idf ' prepararsi a campagna prolungata contro l' Iran'

Il capo di stato maggiore dell'IDF, il tenente generale Eyal Zamir, ha lanciato un appello al popolo israeliano: prepararsi a una campagna prolungata contro l'Iran per eliminare una minaccia di vasta portata. Con risultati significativi già raggiunti, la sfida non è finita, e la determinazione deve rimanere alta. In un contesto di tensione crescente, l’unione e la vigilanza sono più cruciali che mai. La strada verso la pace richiede coraggio e pazienza.

Il capo di stato maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato che gli israeliani devono prepararsi a una " campagna prolungata " contro l' Iran, al fine di "eliminare una minaccia di tale portata". "La campagna non è finita. Sebbene abbiamo ottenuto risultati significativi, ci attendono ancora giorni difficili e dobbiamo rimanere vigili e uniti fino al completamento della missione", ha detto in un video citato dal Times of Israel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capo Idf, 'prepararsi a campagna prolungata contro l'Iran'

