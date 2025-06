Capitolo treni Casucci di Noi Moderati auspica un’ampia convergenza

Il consigliere regionale Marco Casucci di Noi Moderati si distingue ancora una volta per il suo impegno concreto a tutela dei cittadini. Dopo aver partecipato con orgoglio a un flash mob per evidenziare le gravi criticità della linea ferroviaria Firenze–Arezzo–Roma, ribadisce la propria determinazione a promuovere un miglioramento delle infrastrutture. È fondamentale che le istituzioni ascoltino le esigenze del territorio e agiscano di conseguenza, perché il cambiamento parte dall’azione condivisa.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Sono molto soddisfatto di aver partecipato al flash mob, orgoglioso di averci messo la faccia per il bene comune, al di lĂ degli steccati ideologici”. Con queste parole il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, interviene sulle gravi criticitĂ che da tempo affliggono la linea ferroviaria Firenze–Arezzo–Roma, ribadendo il proprio impegno istituzionale per il miglioramento del servizio. “Non mi sono limitato ad azioni simboliche o di sensibilizzazione dell’opinione pubblica – prosegue Casucci – ma ho presentato una mozione in Consiglio Regionale e sollecitato un’interrogazione parlamentare, chiedendo con forza l’istituzione di un tavolo permanente sul trasporto pubblico locale per il Valdarno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it