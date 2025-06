Capacità digitali | così l’Italia cresce

Negli ultimi anni, l’Italia ha fatto passi da gigante nel potenziare le competenze digitali nelle scuole, aprendo nuove strade all’innovazione e alla crescita. Gli studenti dimostrano una crescente padronanza delle tecnologie, diventando tra i più preparati in Europa in aree chiave. Questo processo di trasformazione, supportato dal Piano nazionale scuola digitale (Pnsd), sta contribuendo a costruire un futuro più competitivo e digitale per il nostro Paese.

rDaniele Nappo* Negli ultimi anni le scuole hanno aggiunto le competenze digitali nei percorsi di apprendimento e i risultati cominciano a vedersi. Gli studenti stanno confermando crescente abilità nell’uso delle tecnologie, sia per scopi accademici che per la risoluzione di problemi complessi, posizionandosi tra i più preparati in Europa in alcune aree chiave. L’introduzione del Piano nazionale scuola digitale (Pnsd) e i progetti per l’innovazione didattica hanno variato il modo in cui le tecnologie vengono insegnate e usate. Le aule sono sempre più dotate di strumenti come Lim, tablet e piattaforme online e tanti docenti sono stati istruiti per valorizzare le nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it