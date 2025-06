Caos Acerbi non è ancora finita | il provvedimento può essere durissimo

La drammatica sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain ha lasciato un segno profondo nell'animo nerazzurro, aggiungendosi alle delusioni di una stagione ricca di polemiche e controversie. Tra proteste e accuse, il caos acerbi non si placa, e l’attenzione si concentra sul possibile provvedimento che potrebbe scatenare ulteriori reazioni. La questione è ancora aperta: cosa riserverà il futuro per l’Inter?

Continua la polemica contro il difensore dell’Inter, la proposta di provvedimento accende la vicenda. La finale di Champions League persa dall’ Inter contro il Paris Saint Germain continua a far parlare di sĂ©. Un risultato clamoroso quello portato a casa dai nerazzurri, che chiudono la stagione nel peggiore dei modi. Dopo la Supercoppa italiana persa, e lo scudetto mancato ai danni del Napoli di Antonio Conte, gli uomini di Simone Inzaghi hanno subito una batosta considerevole contro i parigini. Un 5-0 pesantissimo che rischia di portare cin sĂ© una serie di strascichi. (LaPresse) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Caos Acerbi, non è ancora finita: il provvedimento può essere durissimo

