Cantieri edili e caldo torrido l' appello della Cisl | Salute e sicurezza dei lavoratori prima di tutto

Con l’anticipo del caldo torrido che sta colpendo anche Arezzo, la Cisl lancia un appello urgente: la salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere prioritarie. I cantieri edili e non solo mettono a dura prova chi opera sotto il sole cocente, rischiando gravi conseguenze. Serafino e altri sindacalisti chiedono interventi immediati per tutelare gli operai, garantendo condizioni di lavoro più sicure e rispettose della loro integrità fisica.

