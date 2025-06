Cantieri a Bologna | riapre via Paolo Fabbri via Rimesse a senso unico

A Bologna, i cantieri continuano a trasformare la città: da lunedì 23 giugno, un nuovo intervento interesserà via Massarenti, mentre il 30 giugno riaprirà via Paolo Fabbri con importanti novità. La viabilità si rimodella per migliorare il cuore urbano e facilitare gli spostamenti. Rimanete aggiornati: ecco cosa cambierà e come affrontare al meglio queste novità.

Bologna, 20 giugno 2025 – Proseguono i lavori per il progetto di interramento della tratta urbana di Bologna-Portamaggiore e, soprattutto, si avvicina a grandi passi lunedì 23 giugno, giorno in cui inizia l’ennesimo cantiere: questo riguarderà via Massarenti e rischierà di dare la mazzata finale al traffico cittadino. Oltre ai divieti che scatteranno da lunedì, lunedì successivo, il 30 giugno, riaprirà via Paolo Fabbri con due settimane di anticipo. Di conseguenza, via Rimesse sarà interessata dall’inizio dei lavori già da martedì 1 luglio, anticipando la fine dei lavori per impattare al minimo sul traffico invernale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri a Bologna: riapre via Paolo Fabbri, via Rimesse a senso unico

