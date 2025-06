Cantiere per il nuovo centro sportivo chiude un tratto della strada | le disposizioni

A partire da lunedì 23 giugno, il cantiere per il nuovo centro sportivo di via Canonici apporterà modifiche alla viabilità: sarà chiuso un tratto della strada per consentire la posa di una struttura prefabbricata sui plinti di fondazione. Questa importante fase dei lavori richiederà l'interdizione del traffico in alcune zone, garantendo così la sicurezza di tutti. Le autorità raccomandano attenzione alle segnalazioni e pazienza durante questo periodo di innovazione.

Dalla giornata di lunedì 23 giugno, nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo centro sportivo di via Canonici, è prevista la posa di una struttura prefabbricata sui plinti di fondazione all'interno del cantiere. Pertanto da lunedì 23 giugno 2025 a fine lavori, il traffico sarà interdetto in.

