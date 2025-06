Canoa velocità Carlo Tacchini nel C1 ed Andrea Schera nel K1 vanno in finale agli Europei! Eliminati i K4

Le speranze azzurre brillano agli Europei di Racice: tre imbarcazioni si assicurano un posto in finale, tra cui Carlo Tacchini nel C1 1000 e Andrea Schera nel K1 1000, entrambi protagonisti nelle specialità olimpiche. Un risultato straordinario che testimonia il talento e la determinazione degli atleti italiani, mentre nella paracanoa Mirko Nicoli si avvicina alla conquista del podio. La giornata si chiude con l’Italia ancora protagonista, pronta a fare la storia.

Tre delle otto imbarcazioni azzurre impegnate nella sessione mattutina della seconda giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia), superano lo scoglio delle semifinali ed approdano in finale. Ce la fanno nelle specialità olimpiche Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Andrea Schera nel K1 1000 maschile, mentre nelle specialità paralimpiche centra l’ultimo atto Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile. Eliminati, invece, entrambi i K4 500 azzurri, sia al maschile che al femminile, e le tre imbarcazioni non olimpiche. CANOA VELOCITA’. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini vince la semifinale con il crono di 3:59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Carlo Tacchini nel C1 ed Andrea Schera nel K1 vanno in finale agli Europei! Eliminati i K4

In questa notizia si parla di: canoa - velocità - carlo - tacchini

Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged - Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 maschile durante la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità 2025, in corso a Szeged, Ungheria.

Casadei e Tacchini ancora sul podio! In Coppa del Mondo di canoa velocità, Gabriele e Carlo replicano il risultato di #Paris2024 chiudendo al secondo posto la finale polacca di C2 500. Terzi nel K2 500 Samuele Burgo e Tommaso Freschi. https://bit.ly/4 Vai su X

Doppio podio azzurro a Poznan! Nella tappa polacca di Coppa del Mondo di canoa velocità, Carlo Tacchini è secondo nel C1 1000, terzo Gabriele Casadei! Leggi qui https://bit.ly/4muINgz Federazione Italiana Canoa Kayak Vai su Facebook

CARLO TACCHINI IN FINALE AGLI EUROPEI DI CANOA; Coppa del Mondo: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri di Poznan; Missione compiuta: Tacchini e Casadei portano il C2 500 alle Olimpiadi.