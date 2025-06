Canoa velocità Burgo Freschi nel K2 500 e Lucrezia Zironi nel K1 500 approdano in finale agli Europei

Un emozionante traguardo per l’Italia agli Europei di canoa velocità 2025 a Racice! Con due finali su tre, i nostri atleti dimostrano talento e determinazione nelle specialità olimpiche, confermando il grande passo avanti della nazionale. L’appuntamento ora è per le finali, dove gli azzurri potranno mettere in mostra tutta la loro grinta e passione, pronti a scrivere nuove pagine di successo. Restate sintonizzati per scoprire chi conquisterà il podio!

Due su tre per l’Italia nelle semifinali della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): vanno in Finale A le imbarcazioni azzurre impegnate nelle specialità olimpiche del K1 500 femminile, con Lucrezia Zironi, e del K2 500 maschile, con Samuele Burgo e Tommaso Freschi, mentre non ce la fa, nella specialità non olimpica del K1 500 maschile, l’azzurro Francesco Lanciotti. CANOA VELOCITA’. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 500 femminile bella prova di Lucrezia Zironi, che vince la semifinale con il crono di 1:59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Burgo/Freschi nel K2 500 e Lucrezia Zironi nel K1 500 approdano in finale agli Europei

In questa notizia si parla di: canoa - velocità - burgo - freschi

Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged - Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 maschile durante la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità 2025, in corso a Szeged, Ungheria.

Casadei e Tacchini ancora sul podio! In Coppa del Mondo di canoa velocità, Gabriele e Carlo replicano il risultato di #Paris2024 chiudendo al secondo posto la finale polacca di C2 500. Terzi nel K2 500 Samuele Burgo e Tommaso Freschi. https://bit.ly/4 Vai su X

VELOCITÀ - CAMPIONATI EUROPEI A RACICE DAL 16 GIUGNO I Campionati Europei si terranno a Racice (CZE), dal 16 al 22 Giugno. Sono stati convocati: KAYAK MASCHILE FIAMME GIALLE SEZ. CANOA: Andrea SCHERA, Francesco LANCIOTTI, Giova Vai su Facebook

Casadei e Tacchini si ripetono a Poznan: azzurri secondi nel C2 500 di Coppa del Mondo, terzi nel K2 500 Burgo e Freschi; Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 19 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara; Canoa velocità, i convocati dell’Italia per gli Europei: 27 azzurri in gara a Racice.