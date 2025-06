Cane tenuto in gabbia su un balcone a Verona | interviene la Lav e scatta il sequestro

Una triste vicenda scuote Verona: il cane Niko, costretto a vivere in condizioni deplorevoli su un balcone, al freddo e al caldo estremo, ha finalmente trovato sollievo grazie all'intervento della Lav. La denuncia ha portato al sequestro del cucciolo e alla presa di coscienza sulla necessità di tutelare gli animali da ogni forma di sfruttamento. Questa storia ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare e amare i nostri amici a quattro zampe, garantendo loro una vita dignitosa.

Sarebbe stato costretto a vivere «giorno e notte, al freddo invernale e al rovente caldo estivo», sul balcone di un’abitazione nella cittĂ di Verona. Secondo quanto denunciato dalla Lav Verona, il cane Niko sarebbe stato «tenuto rinchiuso in una gabbia molto stretta, oppure legato a una ringhiera. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cane tenuto in gabbia su un balcone a Verona: interviene la Lav e scatta il sequestro

In questa notizia si parla di: verona - cane - tenuto - gabbia

Furto d’auto con il cane a bordo a Verona: Lillo ritrovato grazie alla Polizia e a un post sui social - A Verona, un breve ma angosciante incubo si è concluso con lieto fine: il furto dell’auto con il tenero Lillo a bordo.

Cane tenuto in gabbia su un balcone a Verona: interviene la Lav e scatta il sequestro; Il Cane Niko viveva rinchiuso in una gabbia o legato ad una corda sul balcone: ora è libero; Tenuto in gabbia sul balcone: LAV ottiene il sequestro del cane Niko e di due gatti.

Costretto a vivere sul balcone di un’abitazione e rinchiuso in una gabbia: ora il cane Niko è stato sequestrato - Il cane Niko era costretto a vivere giorno e notte sul balcone di un’abitazione tenuto rinchiuso in una gabbia oppure legato a una ringhiera con una corda. lav.it scrive

Accade in Veneto. L’inferno sul balcone: cane rinchiuso in gabbia sotto il sole cocente. Salvato Niko grazie ai cittadini - Costretto a vivere giorno e notte sul balcone di un’abitazione a Verona, rinchiuso in una gabbia troppo stretta o legato a una ringhiera con una corda così corta da impedirgli persino di sdraiarsi. Secondo altovicentinonline.it