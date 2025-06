Cane morto di stenti dopo essere stato abbandonato in appartamento | a processo una coppia di Varese

Una triste vicenda scuote Varese: una cagnolina Amstaff, lasciata sola e senza cibo in un appartamento a Luino, ha tragicamente perso la vita. La coppia responsabile, un uomo di 40 anni e una donna di 30, affronterà ora un processo per uccisione di animali, dopo l’intervento del Partito Animalista Italiano. Un caso che solleva ancora una volta il dramma dell’abbandono e della crudeltà verso gli animali, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutela e rispetto.

Una cagnolina di razza Amstaff è morta di stenti dopo essere stata abbandonata chiusa in casa a Luino, in provincia di Varese. Un 40enne e una 30enne ora andranno processo per uccisione di animali dopo la denuncia partita dal Partito Animalista Italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

