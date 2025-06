Cancro e solidarietà Sanitari in passerella per la prevenzione

Il prossimo lunedì, 23 giugno, il chiostro dell’ospedale Fatebenefratelli e oftalmico si trasformerà in una passerella di solidarietà e prevenzione. Operatori sanitari e sociosanitari sfileranno indossando abiti di Antonio Marras, vestendo il colore simbolo della lotta al tumore al seno: il rosa. Un momento di grande impatto emotivo e civico, per ricordare che la prevenzione salva vite e che insieme possiamo fare la differenza, perché la solidarietà è la vera forza della salute.

Il dress code sarà il rosa, il colore diventato il simbolo internazionale della prevenzione del tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile, e che ancora nel 2024 si conferma il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53. © Quotidiano.net - Cancro e solidarietà. Sanitari in passerella per la prevenzione

