Tempo di lettura: 2 minuti Cuore, passione e senso di responsabilità. È questo lo spirito con cui Tommaso Cancellotti ha partecipato al torneo benefico “ Un gol per la vita ”, organizzato dalla Casa sulla Roccia, sottolineando l’importanza del legame tra squadra, territorio e tifoseria. “ È stato davvero importante avere questa risposta da parte di tutta Avellino – ha dichiarato il difensore biancoverde –. Siamo consapevoli che questo ci caricherà di responsabilità positive, perché vogliamo regalare ancora tante gioie ai nostri tifosi, come è giusto che sia”. Cancellotti ha ribadito quanto sia centrale il sostegno della piazza, soprattutto in vista della prossima stagione: “Siamo sicuri che il seguito dei tifosi sarà ancora maggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cancellotti: “Vogliamo regalare gioie ai nostri tifosi”

