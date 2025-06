Cancellieri Lazio una squadra di Serie A insiste per l’attaccante | le ultimissime sulla trattativa per il biancoceleste

Il calciomercato in casa Lazio si infiamma con il possibile trasferimento di Matteo Cancellieri, giovane attaccante biancoceleste desiderato da una rivale di Serie A come il Cagliari. Mentre le trattative si intensificano, cresce l’attesa dei tifosi: sarà questa la volta buona per vedere Cancellieri vestire una nuova maglia? Restate sintonizzati, perché gli sviluppi potrebbero rivoluzionare il futuro dell’attaccante e della Lazio stessa.

Cancellieri Lazio, un squadra di Serie A vuole il centravanti: le ultime sulla possibile trattativa per il biancoceleste Il calciomercato in casa Lazio entra nel vivo, e uno dei temi caldi riguarda le cessioni. Tra i nomi in uscita, quello di Matteo Cancellieri è finito al centro dell’attenzione: il Cagliari starebbe infatti valutando seriamente il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cancellieri Lazio, una squadra di Serie A insiste per l’attaccante: le ultimissime sulla trattativa per il biancoceleste

In questa notizia si parla di: lazio - cancellieri - squadra - serie

Lazio, un club di A ha chiesto informazioni per Cancellieri - La Lazio si conferma protagonista nel calcio di giovane talento, e questa volta il nome di Matteo Cancellieri torna al centro delle discussioni.

Capitolo esuberi: il punto della situazione ed eventuali mosse. Uno degli obiettivi estivi della #Lazio è quello di sfoltire. La rosa oggi è composta da ben 36 giocatori: 26 in organico, più i rientri dai prestiti (tra cui Cataldi, Cancellieri, Sanà Fernandes, Fares, Ka Vai su Facebook

Calciomercato Lazio: Cancellieri stufo di Roma? Un rivale di Serie A tenta il giovane talento del 2002; Cancellieri può salutare la Lazio: primi approcci con questo club di Serie A; Mercato Lazio, Cancellieri in uscita: cercato da un club di Serie A. E il Parma….

Calciomercato Lazio, Cancellieri vicino all’addio? Un club di Serie A ci prova per l’attaccante classe ’02 - Tutti gli aggiornamenti sulla possibile cessione del centravanti Uno dei calciatori segnati sulla lista dei giocatori in uscita dal calciomercato La ... Lo riporta lazionews24.com

Calciomercato Cagliari, Angelozzi ha puntato un giocatore della Lazio: la possibile trattativa - Calciomercato Cagliari, il nuovo direttore sportivo dei rossoblù ha messo nel mirino un giovane attaccante di propriet della Lazio Il Cagliari, in linea con la sua consolidata filosofia di puntare sui ... Da cagliarinews24.com