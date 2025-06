Campovolo 2025 i fan di Ligabue tra emozioni e ricordi | Ogni sua canzone ci parla

Un’atmosfera di emozioni e ricordi avvolge Reggio Emilia, mentre i fan si preparano a vivere un’esperienza indimenticabile al Campovolo 2025. Tra musica, passione e memorie condivise, ogni canzone diventa un racconto che unisce generazioni. È venerdì 20 giugno e al Ligastreet, il cuore pulsante dell’attesa, si respira un’energia speciale: la magia di Ligabue sta per tornare a farci sognare.

Reggio Emilia, 20 giugno 2025 – “Io l’ho ringraziato sul muro delle dediche per 30 anni di canzoni. Ma anche perché rende felice mia moglie”. In una frase, Emanuele – arrivato da Falciano del Massico insieme alla compagna Fabiana – racchiude il senso profondo di questa vigilia speciale. È venerdì 20 giugno, e al Ligastreet ( foto ) – il villaggio tematico allestito accanto alla Rcf Arena per l’evento "La Notte di Certe Notti" di Ligabue – è già in pieno fermento: musica, street food, giochi, talk, mostre, e soprattutto storie ( video ). Di coppie, amici e famiglie che hanno viaggiato ore e ore per esserci, per vivere 'la festa prima della festa'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it