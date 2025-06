Campostaggia tre carrozzine donate dai Lions Club per migliorare la qualità di vita dei pazienti fragili

Un gesto di solidarietà che fa la differenza: i Lions Club della zona O del distretto 108 LA hanno donato tre nuove carrozzine all’Ospedale di Comunità di Campostaggia, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti fragili. Un atto di generosità e attenzione umana che sottolinea come la comunità possa fare la differenza nel benessere di chi ne ha più bisogno. Questo dono rappresenta un passo avanti verso una cura più umana e vicina ai bisogni di tutti.

Campostaggia (Siena), 20 giugno 2025 – Tre carrozzine nuove per ridurre l'allettamento e migliorare il comfort dei pazienti dell'Ospedale di Comunità di Campostaggia. È il dono che i Lions Club della zona O del distretto 108 LA – ovvero i club di San Gimignano – Via Francigena, Siena, Siena "Torre di mezzo", Chianti e Valdelsa – hanno consegnato ieri alla struttura sanitaria della Val d'Elsa. Le carrozzine, dotate di tavolino, sono pensate in particolare per i pazienti geriatrici, spesso costretti a lunghi periodi a letto. Il loro utilizzo permetterà di favorire la mobilità, migliorare l'autonomia quotidiana e sostenere le attività terapeutiche e assistenziali.

