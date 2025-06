Campo sportivo proseguono i lavori di adeguamento a San Valentino

Il campo sportivo di San Valentino Torio si trasforma per offrire un’esperienza ancora più sicura e funzionale a tifosi e atleti. Proseguono con impegno i lavori di adeguamento, tra cui la realizzazione dei cordoli di fondazione per le nuove recinzioni conformi alle normative. Un passo importante per valorizzare lo sport nel territorio e garantire un ambiente più ordinato e protetto. La modernizzazione del campo rappresenta un investimento nel benessere della comunità e nello sport locale.

In corso di realizzazione i cordoli di fondazione per realizzare le recinzioni a norma che delimiteranno il terreno di gioco e lo isoleranno dalle zone destinate ai tifosi ospiti dai locali, al campo sportivo di San Valentino Torio. Lo si evince in una nota a firma del sindaco Michele Strianese e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Campo sportivo, proseguono i lavori di adeguamento a San Valentino

In questa notizia si parla di: campo - sportivo - valentino - proseguono

Al via la riqualificazione dello storico campo sportivo "La Piana" di Misterbianco - È ufficialmente partita la riqualificazione del campo sportivo "Toruccio La Piana" a Misterbianco. Oggi si è svolta la visita al cantiere, con la partecipazione del sindaco Marco Corsaro e dell'Amministrazione comunale, che hanno verificato il progresso dei lavori di rigenerazione dell'importante impianto sportivo situato in località Serra.

“COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE”, SABATO 14 GIUGNO INCONTRO PUBBLICO A CANALE ? Proseguono gli incontri informativi per sensibilizzare la popolazione su “Come difendersi dalle truffe”. Dopo gli appuntamenti dello scorso novembre a Cicon Vai su Facebook

Campo sportivo, proseguono i lavori di adeguamento a San Valentino; BATTIPAGLIA. FDI SABATO 21 IN PIAZZA CON UN GAZEBO SULL’EMERGENZA SICUREZZA; SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO ALFANO: “RIFINANZIATA SCUOLA PRIMARIA DI FILETTA”.

Campo sportivo Mazzola. Altro furto: siamo a 29 - Un nuovo episodio di furto, il ventinovesimo, ha colpito il campo sportivo comunale intitolato a Valentino Mazzola. Come scrive msn.com