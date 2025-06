Campioni olimpici e nuovi talenti riuniti in fiera Al via oggi l' edizione 2025 di Ginnastica in Festa

Unite in un grande abbraccio tra passato e futuro, i campioni olimpici e i nuovi talenti si incontrano alla Fiera di Rimini per l’edizione 2025 di Ginnastica in Festa. Dal 20 al 29 giugno, questa imperdibile manifestazione celebra l’eccellenza e la passione per la ginnastica, promettendo spettacoli mozzafiato e emozioni indimenticabili. Un evento che ispira e unisce tutti gli appassionati: non mancate a vivere questa straordinaria festa dello sport!

Dal 20 al 29 giugno 2025, la Fiera di Rimini ospita una nuova edizione di Ginnastica in Festa, l’evento nazionale organizzato dalla Federazione ginnastica d’Italia in collaborazione con Pesaro Gym 2019, Italian Exhibition Group ed Esatour Group, che celebra ogni anno la ginnastica in tutte le sue. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Campioni olimpici e nuovi talenti riuniti in fiera. Al via oggi l'edizione 2025 di Ginnastica in Festa

In questa notizia si parla di: ginnastica - fiera - edizione - festa

Ginnastica in Festa 2025: campioni olimpici, continentali e mondiali insieme ai nuovi talenti a Rimini Dal 20 al 29 giugno nei padiglioni della Fiera di Rimini tante gare e ospiti di prestigio del panorama nazionale Scoprili qui #italgym Vai su X

Ginnastica in Festa torna a Rimini! Dal 20 al 29 giugno 2025, la città si riempie di energia con uno degli eventi più attesi nel mondo della Ginnastica Italiana A soli pochi minuti dalla Fiera di Rimini, il Primrose Hotel è la base ideale per atleti, famiglie e Vai su Facebook

Ginnastica in Festa 2025: Ginnastica Ritmica Junior Squadra e Individuali; Rimini – La Ginnastica in Festa torna alla Fiera con la Winter edition; Ginnastica in Festa: oggi al via la Winter Edition 2024.

Feste e gare, 8mila ginnaste in Fiera - Fine settimana all'insegna dello sport a Rimini, dove fino al 10 dicembre in Fiera si sta svolgendo Ginnastica in Festa - Da rainews.it

Al via la 14esima edizione di “Via Romana in festa” - Ad animare la festa ci saranno le scuole di ballo, la società di ginnastica ritmica, alcune società sportive e animazioni ... Si legge su lanazione.it