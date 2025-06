Campagna contro l’abbandono dei rifiuti totem nelle piazze

Scopri come, con il progetto ’Broken Window’, Hera e il Comune di Cesena uniscono le forze per combattere l’abbandono dei rifiuti. Durante la Fiera di San Giovanni, due totem trasparenti in piazza del Popolo e piazza Giovanni Paolo II diventeranno simboli di una città più pulita e consapevole. Un gesto concreto per sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale e coinvolgerli attivamente nella cura del loro spazio urbano. Insieme, possiamo fare la differenza per il nostro ambiente.

Da domani per la ‘ Fiera di San Giovanni ’ fa tappa a Cesena il progetto ’ Broken Window ’, iniziativa di Hera e Comune per sensibilizzare i cittadini sull’ impatto ambientale dell’ abbandono dei rifiuti e ad incoraggiarli a partecipare più attivamente al mantenimento della pulizia urbana e al decoro cittadino. Il progetto prevede l’installazione per qualche giorno di due totem trasparenti in piazza del Popolo e piazza Giovanni Paolo II con immagini di rifiuti abbandonati, accompagnati dal messaggio: "Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campagna contro l’abbandono dei rifiuti, totem nelle piazze

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandono - totem - campagna

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - l'impegno delle autorità per tutelare l'ambiente e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Alla festa di San Giovanni due totem trasparenti contro gli abbandoni dei rifiuti; Massa Lombarda: al via il progetto “Broken Window” di Hera per il decoro urbano; Broken Window: a GiovinBacco le iniziative Hera per il decoro urbano a Ravenna.

Campagna contro l’abbandono dei rifiuti, totem nelle piazze - Da domani per la ‘ Fiera di San Giovanni ’ fa tappa a Cesena il progetto ’ Broken Window ’, iniziativa di Hera e Comune per sensibilizzare i cittadini sull’ impatto ambientale dell’ abbandono dei ... Riporta ilrestodelcarlino.it

“Ti piacciono i rifiuti abbandonati?” - Da mercoledi 18 giugno in occasione della 'Notte Rosa' fa tappa a Cesenatico il progetto "Broken Window" contro i rifiuti abbandonati ... Scrive livingcesenatico.it