Camminata ' 6.30 e un Po' una passeggiata nella natura per la solidarietà

Preparati a vivere un’esperienza unica tra natura e solidarietà con la quarta edizione della 'Lucciolata 6.30 e un Po'. Mercoledì 25, unisciti a noi per una passeggiata di 6 chilometri e 300 metri tra i paesaggi incantati di Salvatonica e il Bosco di Porporana, all'insegna del divertimento e del rispetto per l’ambiente. Non perdere questa occasione di condividere momenti speciali sotto le stelle e fare del bene!

Da Salvatonica di Bondeno all'oasi naturalistica del Bosco di Porporana, un percorso di 6 chilometri e 300 metri all'insegna della natura e della solidarietà. Mercoledì 25 arriva la quarta edizione della 'Lucciolata 6.30 e un Po', camminata ludico naturalistica con partenza alle 21.15.

