Camion si ribalta sulla Casilina | muore 30enne

Un drammatico incidente sulla Casilina scuote la comunità di Teano: un camion si è ribaltato, causando la tragica morte di un giovane di 30 anni e ferendo altri. La scena, ancora sotto shock, ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, che ci invita a riflettere sul valore della vita e sull’importanza di rispettare le norme stradali.

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (20 giugno) sulla strada statale Casilina, nel territorio di Teano. Coinvolti un camion, che si è ribaltato, e alcune auto. Purtroppo una persona è morta. A perdere la vita un 30nne, mentre altre persone sarebbero rimaste ferite. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Camion si ribalta sulla Casilina: muore 30enne

In questa notizia si parla di: camion - casilina - ribalta - muore

