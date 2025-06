Camion carico di pellet in fiamme in A4 chiuso tratto tra Portogruaro e San Stino

Un grave incidente sull’autostrada A4, tra Portogruaro e San Stino, sta causando caos e rallentamenti. Un camion carico di pellet ha preso fuoco, obbligando a un immediato reindirizzamento del traffico sul bypass A28/A27 per chi proviene da Udine/Trieste. La situazione richiede massima attenzione: si consiglia di pianificare percorsi alternativi e seguire le indicazioni delle autorità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e istruzioni.

