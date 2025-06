Cameron Dove rivela | Damiano David mi ha fatto superare l' imbarazzo per le scene di nudo con una gita al mare

Cameron, protagonista di un'inaspettata rivelazione, ha condiviso come una semplice gita al mare con il suo fidanzato abbia superato il suo imbarazzo per le scene di nudo nella nuova serie thriller erotica 56 Days. La cantante e attrice ha ammesso che questa esperienza le ha permesso di vincere il suo ¬ęcomplesso di purezza¬Ľ e di affrontare con coraggio il set. Un esempio di come l‚Äôamore e la natura possano trasformare le paure in successo.

La cantante e attrice ha raccontato che, se √® riuscita a vincere il suo ¬ęcomplesso di purezza¬Ľ e a girare le scene di nudo della nuova serie thriller erotica 56 Days, √® tutto merito del fidanzato e di una gita al mare in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Cameron Dove rivela: ¬ęDamiano David mi ha fatto superare l'imbarazzo per le scene di nudo con una gita al mare¬Ľ

