Cambiaghi lascia l’Inter Women e passa alla Juventus | ora è ufficiale

Il mondo del calcio femminile si scuote con un’operazione di grande rilievo: Michela Cambiaghi, volto noto dell’Inter Women, saluta i nerazzurri per approdare ufficialmente alla Juventus. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e accende i riflettori sul futuro del calcio italiano. La notizia, confermata dalla nota ufficiale dei club, apre scenari interessanti e fa di questa mossa una delle più significative della stagione.

Cambiaghi saluta l'Inter Women e si trasferisce alla Juventus: arriva anche l'annuncio ufficiale. Cambiaghi lascia l' Inter Women e saluta la Juventus. L'annuncio del club meneghino: LA NOTA UFFICIALE – «FC Internazionale Milano – si legge nella nota del club nerazzurro – comunica la cessione di Michela Cambiaghi: l'attaccante classe 1996 si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo. Cambiaghi ha giocato poi in Serie A Femminile anche con Mozzanica, Como 2000, Sassuolo, Parma e infine Inter – con cui nelle ultime due stagioni ha raccolto 47 presenze e 17 reti. In totale Cambiaghi ha già collezionato in carriera più di 200 presenze in Serie A femminile