Camaiore scontro tra furgoncino e moto | morto 32enne

Un tragico incidente questa mattina a Camaiore, dove un giovane di 32 anni ha perso la vita in un scontro tra moto e furgoncino sulla via Provinciale di Capezzano Pianore. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fragile e preziosa. Un dramma che ci invita a riflettere sulle cause di questa tragedia e sull'importanza di rispettare le regole del traffico.

(Adnkronos) – Un uomo di 32 anni, residente a Camaiore (Lucca), è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 sulla via Provinciale nella frazione di Capezzano Pianore. Il giovane era alla guida di una moto quando si è scontrato con un furgoncino, per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

