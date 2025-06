Camaiore | muore centauro 32enne nello scontro con un furgone

Tragedia questa mattina a Camaiore, dove un giovane centauro di 32 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sulla via Provinciale di Capezzano Pianore. Marco Riccomagno, residente a Viareggio, si è scontrato con un furgone in un momento che resterà impresso nel ricordo della comunità. Un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e l'importanza di prudenza alla guida.

Incidente mortale stamattina, 20 giugno 2025, a Camaiore in provincia di Lucca. A perdere la vita un uomo di 32 anni, Marco Riccomagno, residente a Viareggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 sulla via Provinciale nella frazione di Capezzano Pianore

