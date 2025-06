Calhanoglu sarà addio all’Inter? Quella big estera sta pressando per comprarlo questa estate

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è in bilico mentre il Galatasaray intensifica il pressing per portarlo in Turchia questa estate. Il centrocampista sembra aperto alla trattativa, alimentando i rumors di un possibile addio. Mentre non ci sono ancora comunicati ufficiali, le voci si fanno sempre più insistenti: sarà davvero il prossimo grande colpo di mercato a cambiare le carte in tavola? Resta da capire se l’Inter saprà trattenere il suo talento o se partirà verso nuove avventure.

Calhanoglu, pressing del Galatasaray: il giocatore apre alla trattativa con l’Inter. Il punto sulla situazione del centrocampista Il futuro di Calhanoglu potrebbe essere più incerto di quanto sembri. Nonostante al momento non ci siano segnali ufficiali di una sua imminente partenza dal calciomercato Inter, dalla Turchia continuano ad arrivare indiscrezioni sempre più insistenti sul forte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calhanoglu, sarà addio all’Inter? Quella big estera sta pressando per comprarlo questa estate

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - sarà - addio

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Calhanoglu. E in caso di addio c’è Rovella sul taccuino: sarebbe il giusto sostituto? L’Inter sta riflettendo su Hakan Calhanoglu dalle stanze della suggestiva Ucla, l’università della California dove ha scelto di piazzare Vai su Facebook

Addio Calhanoglu, l'Inter ora ci pensa: chi piomba sul turco | .it; Calhanoglu pronto a salutare l’Inter? Dalla Turchia sono sicuri: ecco il suo futuro; Inter, il sostituto di Calhanoglu: scambio con la Lazio.