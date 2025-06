Calhanoglu il Galatasaray alza l’offerta! L’Inter attende il giocatore

Il mercato estivo infiamma le trattative: il Galatasaray si fa seriamente avanti per Hakan Calhanoglu, alzando l’offerta a 20 milioni di euro, mentre l’Inter rimane in attesa di conoscere la volontà del giocatore. Un braccio di ferro che potrebbe rivoluzionare le strategie future di entrambe le società, lasciando tutti con il fiato sospeso. La situazione si fa incandescente: quale sarà il passo successivo?

Il Galatasaray ha alzato l'offerta per Hakan Calhanoglu e ci prova seriamente per il calciatore. L'Inter attende di conoscere la volontà del centrocampista, le ultime da Sport Mediaset. SITUAZIONE – Il Galatasaray, nonostante le parole del suo presidente, fa sul serio per Hakan Calhanoglu. Il club turco ha alzato l'offerta per l' Inter a quota 20 milioni di euro rispetto ai 15 iniziali proposti. I nerazzurri però non sono ancora convinti della cessione, lascerebbero via libera solamente davanti ad un'offerta shock da 35-40 milioni di euro. La posizione per ora è irremovibile, anche perché la dirigenza deve trovare un sostituto in cabina di regia e dovrà spendere una cifra non indifferente.