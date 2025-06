Calhanoglu Galatasaray i turchi mandano un messaggio | la risposta inattesa del centrocampista dell’Inter cambia tutto!

Il pressing del Galatasaray su Hakan Calhanoglu continua a far rumore, ma la vera svolta potrebbe arrivare dalla sua volontà. Mentre l’Inter cerca di blindare il centrocampista, una risposta inattesa di Calhanoglu potrebbe rivoluzionare gli equilibri e aprire nuove strade di mercato. Le ultime notizie svelano un possibile cambio di scenario che nessuno si aspettava, lasciando tutti col fiato sospeso. Come evolverà questa intricata trattativa?

Le ultimissime. Prosegue il via vai di voci relativi al pressing del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista per il momento non sembra essere in uscita dal calciomercato Inter, ma le cose, stando a quanto fanno sapere dalla Turchia, potrebbero ben presto cambiare per mezzo della volontà del calciatore. Stando a quanto riferito da Sporx, infatti, il club turco avrebbe chiesto al giocatore di agire in prima persona per far abbassare le pretese economiche dei nerazzurri, trovando la disponibilità da parte del centrocampista. 🔗 Leggi su Internews24.com