Caldo ipotensione e i rischi da non sottovalutare in estate | tutti i consigli di Federfarma Verona

L'estate porta con sé giornate calde e afose, ma attenzione ai rischi legati all’ipotensione. Con i picchi di temperatura, la pressione arteriosa può abbassarsi, causando fastidi e situazioni potenzialmente pericolose. Federfarma Verona ci fornisce preziosi consigli per riconoscere e prevenire questo problema, perché conoscere i sintomi e le strategie di gestione è fondamentale per vivere l’estate in sicurezza e benessere.

Con il caldo e in particolare con i picchi estremi la pressione arteriosa si abbassa a seguito dell'aumento della temperatura che provoca la dilatazione dei vasi sanguigni. Lo ricordano da Federfarma Verona, spiegando come i sintomi vadano «dalla sudorazione fredda al giramento di testa, dalle.

Estate e pressione bassa: i consigli delle farmacie veronesi.

