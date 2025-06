Caldo Capua | Sport sì ma solo al mattino presto o la sera e se diverte

In un’estate segnata dal caldo intenso, mantenersi attivi resta fondamentale per il benessere. Caldo Capua consiglia di praticare sport solo nelle ore più fresche, come mattina presto o sera, per divertirsi e preservare la salute. La chiave è ascoltare il proprio corpo e scegliere i momenti giusti: così, anche sotto il sole cocente, l’attività fisica diventa un alleato prezioso. Perché prendersi cura di sé non va in vacanza, nemmeno d’estate.

(Adnkronos) – La prevenzione non va in vacanza e l'attività fisica è un ottimo alleato per stare bene in salute. Anche in questi giorni di caldo rovente. "Tuttavia, è bene seguire alcuni accorgimenti: si può praticare sport, a livello amatoriale o agonistico non fa differenza, purché solo nelle ore più fresche, al mattino presto o . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo, Capua: “Sport sì ma solo al mattino presto o la sera e se diverte”

In questa notizia si parla di: caldo - sport - capua - mattino

Caldo, Capua: Sport sì ma solo al mattino presto o la sera e se diverte; Caserta, blackout, scatta l'emergenza: in migliaia senza la corrente.

Caldo, Capua: "Sport sì ma solo al mattino presto o la sera e se diverte" - La prevenzione non va in vacanza e l'attività fisica è un ottimo alleato per stare bene in salute. Si legge su msn.com

Meteo Capua: oggi e domani sole e caldo - Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 34°C ... Secondo ilmeteo.it