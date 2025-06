Calciomercato tutte le notizie di venerdì 20 giugno

Il calciomercato di venerdì 20 giugno scalda i riflettori sulle trattative più attese di Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma. Tra operazioni in fase avanzata e colpi di scena, le big della Serie A sono pronte a infiammare l’estate italiana con mosse strategiche e rumors che tengono tutti con il fiato sospeso. Resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it e non perdere nemmeno una novità!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Inter stringe i tempi per Bonny e nei prossimi giorni punta a limare la distanza con il Parma per l’arrivo alla corte di Chivu dell’attaccante francese. Intanto il Napoli è in pressing sul Bologna per Ndoye: sul piatto un’offerta da 30-35 milioni oltre a una contropartita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 20 giugno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

