Calciomercato trattative e ultimi rumors | Milan in pressing per Guerra e Xakha

Il calciomercato estivo si infiamma con rumors e trattative roventi: il Milan, in pressing su Guerra e Xakha, lavora senza sosta per rafforzare il centrocampo e sorprendere i tifosi. Nei cuore di Casa Milan, Igli Tare e la dirigenza sono concentrati a consegnare a Allegri una rosa competitiva, con l’obiettivo di colmare le assenze e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo. La sfida è aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi.

Roma, 20 giugno 2025 – Negli uffici di Casa Milan sono ore di lavoro molto intenso per Igli Tare e per la dirigenza rossonera per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Non è ormai più un segreto il fatto che, soprattutto dopo la partenza di Tijjani Reijnders, il reparto che il Milan vuole prioritariamente puntellare sia il centrocampo. Uno dei profili in cima alla lista dei desideri è quello di Javi Guerra, classe 2003 in forza al Valencia, che ha rigettato la prima offerta di 20 milioni bonus compresi da parte dei rossoneri. La sensazione è però che già nelle prossime ore possa arrivare una nuova importante offensiva milanista visto anche il gradimento del giocatore nei confronti del progetto Milan.

